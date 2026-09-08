Scontro tra un’auto e una moto Tellaro: giovane soccorso anche da due medici tedeschi di passaggio

Scontro stradale nel pomeriggio al bivio di Tellaro in via Giacomo Matteotti. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale di Lerici, uno scooterista di 22 anni è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto, in uscita da una curva. Il giovane è caduto a terra riportando un trauma ad una gamba. Immediato l’intervento dei soccorsi e tra i primi a prestargli aiuto anche due medici tedeschi che si trovavano lì per caso. Nel giro di pochissimo sono arrivati anche la Pubblica assistenza di Lerici e l’automedica Delta 2 del 118. Il 22enne è stato trasportato in ospedale alla Spezia e trattato in shock room. Le sue condizioni risultano stabili.

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