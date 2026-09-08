Slitta ancora la riapertura della piscina Mori

Non sarà settembre il mese della riapertura della piscina “Aldo Moro” di Viale Fieschi. L’impianto sportivo della Marina Militare, unica con dimensioni olimpioniche presente in città, è ancora oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. Chiusa dall’estate 2025, ha visto la sostituzione delle arcate che sostengono la tensostruttura, che risultavano gravemente ammalorate con potenziale rischio per la stabilità.

I lavori di carpenteria sono tuttora in corso e dovrebbero essere completati nelle prossime settimane. Seguiranno i collaudi a seguito dei quali sarà fatto il punto. La piscina Mori è utilizzata dal personale militare, da importanti società sportive del territorio di nuoto e pallanuoto e frequentata da molte famiglie per l’attività di base legata all’infanzia. La stima più ottimistica indica la possibile riapertura tra fine ottobre e inizio novembre.

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