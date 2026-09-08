Sostegno nelle scuole dell’infanzia, revoca in vista per la determina dirigenziale criticata dal centrodestra

Genova. Sarà ritirata domani, mercoledì 9 settembre, la determina dirigenziale di giugno su una sperimentazione legata al sostegno per i bambini con disabilità nelle scuole dell’infanzia comunali. Determina che, già superata dallo stanziamento di 250mila della giunta Salis, è stata duramente attaccata dal centrodestra a Tursi.

La notizia, che mette un punto sulla questione, al termine della lunga discussione di un articolo del giorno fuori sacco presentato dall’ex vicesindaco e capogruppo di Vince Genova, Pietro Piciocchi, e chiedeva appunto di revocare il documento e tornare alla precedente organizzazione del servizio.

» leggi tutto su www.genova24.it