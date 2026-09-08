COMMENTA
CONDIVIDI
Politica

Sostegno nelle scuole dell’infanzia, revoca in vista per la determina dirigenziale criticata dal centrodestra

Sostegno nelle scuole dell’infanzia, revoca in vista per la determina dirigenziale criticata dal centrodestra

Generico settembre 2026

Genova. Sarà ritirata domani, mercoledì 9 settembre, la determina dirigenziale di giugno su una sperimentazione legata al sostegno per i bambini con disabilità nelle scuole dell’infanzia comunali. Determina che, già superata dallo stanziamento di 250mila della giunta Salis, è stata duramente attaccata dal centrodestra a Tursi.

La notizia, che mette un punto sulla questione, al termine della lunga discussione di un articolo del giorno fuori sacco presentato dall’ex vicesindaco e capogruppo di Vince Genova, Pietro Piciocchi, e chiedeva appunto di revocare il documento e tornare alla precedente organizzazione del servizio.

» leggi tutto su www.genova24.it