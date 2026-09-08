Stile contemporaneo e versatilità: Calliope lancia la nuova collezione di completi donna

Il completo donna cambia volto e si afferma come uno dei protagonisti del guardaroba contemporaneo. Non più confinato alle occasioni formali, oggi interpreta esigenze molto diverse grazie a silhouette più rilassate, coordinati versatili e combinazioni capaci di passare con naturalezza dal lavoro al tempo libero.

È in questa evoluzione che si inserisce la nuova proposta di Calliope, che rilegge set e tailleur attraverso un linguaggio attuale, accessibile e pensato per valorizzare la personalità di chi li indossa. Dai completi più strutturati alle soluzioni comfy-chic, la collezione punta su modularità, comfort e facilità di abbinamento.

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