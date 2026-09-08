Tarros, brusca frenata nella trattativa con Contship: sorpasso da parte degli emiratini di Dp World e Gulftainer

Quella che sembrava essere la trattativa più avanzata per l’ingresso di un nuovo socio nella compagine del gruppo Tarros avrebbe subito nelle ultime settimane una brusca e improvvisa frenata. Al centro della partita c’era Contship, il gruppo che opera nel porto spezzino attraverso La Spezia Container Terminal e che, secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, sembrava ormai vicino a un accordo con l’armatore e patron di Tarros, Alberto Musso.

L’operazione, che sembrava indirizzata verso una conclusione positiva entro la fine dell’estate, avrebbe invece rallentato sensibilmente e una settimana fa la notizia è stata comunicata nel corso di un vertice in via delle Casermette. Non significa necessariamente che il dossier sia chiuso, ma il quadro degli interlocutori sarebbe nuovamente cambiato e, stando alle voci raccolte negli ultimi giorni negli ambienti portuali, i principali interlocutori di Musso sarebbero oggi i gruppi emiratini di Dp World e Gulftainer. Mentre non si hanno conferme del fatto che i francesi di Cma Cgm siano mai stati davvero della partita.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com