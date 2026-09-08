Tre posti da geometra in Comune: aperto il bando di mobilità

Il Comune della Spezia prosegue il piano di rafforzamento dell’organico e mette a disposizione tre posti da istruttore tecnico, profilo corrispondente a quello di geometra, attraverso una procedura di mobilità esterna volontaria. Il bando è rivolto a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in possesso dei requisiti previsti e già inquadrati nel profilo di Istruttore Tecnico dell’Area degli Istruttori. I posti sono tutti a tempo pieno. Le candidature sono aperte dal 4 settembre e dovranno essere presentate entro le 23.59 del 4 ottobre, esclusivamente online attraverso il Portale unico del reclutamento InPA. Per partecipare è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il bando completo, con i requisiti, le modalità di partecipazione e le informazioni sulla procedura, è disponibile sul portale InPA e sul sito del Comune della Spezia, nella sezione “Bandi di concorso”. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Comune, in piazza Europa 1, ai numeri 0187 727359 e 0187 727264.

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