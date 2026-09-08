Trio Eufonia incanta Albenga: una serata indimenticabile al tramonto sulla spiaggia della Clinica San Michele

Albenga. Si è tenuto ieri sera (7 settembre) alle 19, nella suggestiva cornice della spiaggia della Clinica San Michele, il tradizionale Concerto al Tramonto del Trio Eufonia, appuntamento che ogni anno richiama un pubblico sempre più numeroso, attento e competente.

Una location che non ha bisogno di presentazioni: il mare sullo sfondo, il cielo che vira dal rosa al blu, le luci soffuse e il suono delle onde a fare da naturale scenografia. Ieri più che mai, con un pubblico davvero numerosissimo – turisti e albenganesi – che ha occupato ogni posto disponibile fino all’ultimo, e tante persone addirittura in piedi, in un silenzio e in un ascolto che solo un concerto al tramonto sa regalare.

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