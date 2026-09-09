A Vezzano Ligure domenica con Lettura Dante e Staffetta Torciera

Domenica 13 settembre nel centro storico di Vezzano Ligure si terrà l’iniziativa “Peana di Luce per

Dante”, una serata dedicata al Sommo Poeta in occasione della commemorazione della sua morte,

avvenuta nel 1321. Il programma prevede alle ore 18.30, presso la località Castello a Vezzano Alto, la lettura di alcuni canti della Divina Commedia da parte del regista teatrale Roberto Alinghieri e del Professore Francesco De Nicola (docente presso l’Università di Genova). Seguirà apericena, organizzato dalla Pro Loco di Vezzano Ligure, al costo di 10 € a persona (è gradita la prenotazione contattando i

numeri: 3474964297 oppure 3388083415).

Alle ore 21 l’Archeoclub Apuo Ligure dell’Appennino Tosco Emiliano, con il patrocinio dell’ente comunale, organizza la V Staffetta Torciera Dantesca: i soggetti partecipanti, appartenenti alla Lunigiana Storica, inviano un messaggio luminoso da torri, castelli, borghi e cime montane lungo un percorso prestabilito. I referenti di Vezzano Ligure trasmetteranno, mediante l’utilizzo di un apposito faro, la lettera “D” di Dante in alfabeto morse dal Castello di Vezzano Alto. Data la natura aggregativa e altamente culturale dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale invita i cittadini e gli interessati a partecipare numerosi.

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