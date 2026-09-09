Al santuario della Guardia musica e solidarietà per Valeria Firpo

Genova. Domenica 20 settembre alle ore 18, la Sala Blu del Santuario N.S. della Guardia di Ceranesi ospiterà Un’esperienza in Musica – Raccolta fondi per Valeria Firpo, un appuntamento speciale con Emiliano Toso, biologo cellulare, pianista e compositore, e Valentina Wilhelm al violino.
L’evento nasce con un obiettivo preciso: sostenere Valeria Firpo, genovese di Campomorone, che convive da oltre dieci anni con la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e che ha bisogno di un sostegno concreto per poter continuare a vivere nella propria casa, accanto alle persone che ama.