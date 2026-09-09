Alassio, dal 14 settembre ripartono i lavori di ripristino delle strade interessate dalla posa della fibra

Alassio. Dopo la sospensione programmata durante il periodo estivo, dal 14 settembre ripartono i lavori di ripristino delle strade interessate dalla posa della fibra ottica. Gli interventi, necessari per completare il ripristino dello stato dei luoghi a seguito degli scavi, interesseranno anche la strada provinciale che conduce a Testico, dove è previsto un intervento di rifacimento completo dell’asfaltatura del tratto interessato dai lavori. Tutti i ripristini sul territorio comunale verranno completati entro la fine dell’autunno.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore comunale competente per il suolo pubblico e consigliere provinciale Franca Giannotta dichiarano: “La ditta che ha eseguito i lavori per la posa della fibra sul territorio comunale, comprese le strade collinari, è tenuta, come espressamente previsto dal permesso rilasciato dal Comune, al completo ripristino dello stato dei luoghi, senza alcun onere per l’ente comunale. I ripristini vengono necessariamente effettuati in due fasi: una prima sistemazione viene eseguita nell’immediatezza della conclusione degli scavi, mentre per la rifinitura definitiva è necessario attendere il naturale assestamento del terreno. Il titolo autorizzativo prevede, in ogni caso, che i ripristini siano completati entro 12 mesi dall’esecuzione degli scavi. Per quanto riguarda in particolare la strada provinciale che conduce a Testico, la nostra Amministrazione, in sinergia con gli uffici comunali, ha seguito con attenzione la situazione e, a seguito del sopralluogo effettuato lo scorso 25 agosto alla presenza dei funzionari comunali, della Polizia Locale, dei tecnici della Provincia di Savona e del tecnico incaricato dalla ditta CIRCET, è stato concordato un intervento ancora più significativo: l’intera asfaltatura del tratto interessato dai lavori sarà completamente rifatta dalla ditta, senza alcun costo per il Comune. L’intervento interesserà il tratto compreso tra piazzetta Merlini, via Filippo Airaldi e via Ottone, fino al punto in cui si sono protratti gli scavi, in prossimità della Crocetta, e sarà completato entro la fine di ottobre”.

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