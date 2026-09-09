Albenga: vuole vendere olio al titolare di un’attività ma non accetta il rifiuto e lo aggredisce

Albenga. Durante i servizi di monitoraggio e presidio del territorio, effettuati nella serata di ieri, 8 settembre, gli agenti della Polizia Locale di Albenga sono intervenuti a seguito di un’aggressione ai danni del titolare di un’attività.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, un uomo si sarebbe avvicinato a un patronato proponendo in vendita alcune bottiglie di olio di dubbia provenienza. Al rifiuto del titolare dell’attività, avrebbe reagito aggredendolo.

La vittima è riuscita a uscire dall’attività e a chiedere immediatamente aiuto agli agenti della Polizia Locale presenti nella zona, che sono intervenuti tempestivamente. L’uomo avrebbe quindi opposto una forte resistenza, rendendo necessario richiedere l’intervento di una pattuglia di pronto intervento a supporto degli operatori già sul posto.

Una volta accompagnato a bordo dell’auto di servizio, il soggetto avrebbe continuato a dimenarsi violentemente, provocando anche danni al veicolo.

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