Allerta arancione nello Spezzino, chiusure e divieti da Sarzana alle Cinque Terre

Scattano chiusure e misure di sicurezza nello Spezzino per l’allerta arancione per temporali, in vigore dalle 13 alle 20.59 di oggi, mercoledì 9 settembre. Il livello di criticità passerà successivamente al giallo, che resterà in vigore fino alle 15 di giovedì 10 settembre. A Sarzana la sindaca Cristina Ponzanelli ha firmato un’ordinanza che dispone, per tutta la durata dell’allerta arancione, la chiusura degli impianti sportivi, dei parchi pubblici, dei cimiteri, degli stabilimenti balneari, delle spiagge libere e di quelle libere attrezzate. Sono inoltre sospesi gli eventi culturali, gli spettacoli, i mercati e le sagre organizzati sul suolo pubblico. Gli operatori interessati devono completare lo smontaggio, lo sgombero o la messa in sicurezza delle strutture prima dell’inizio dell’allerta. Il provvedimento vieta la balneazione su tutte le spiagge e le scogliere del litorale e sospende l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado eventualmente già aperte, oltre che nelle strutture educative per la prima infanzia.

Misure restrittive adottate anche a Riomaggiore, dove la sindaca Fabrizia Pecunia ha disposto la rimozione delle automobili parcheggiate lungo via del Santuario e via Colombo, con trasferimento negli stalli disponibili in via De Gasperi e lungo la strada provinciale, senza ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso. L’ordinanza prevede anche la chiusura delle scuole a partire da sessanta minuti prima dell’inizio dell’allerta, il divieto di accesso dei fornitori nelle aree pedonali urbane di Riomaggiore e Manarola e la chiusura degli esercizi commerciali che si affacciano sulle coperture dei torrenti Rio Maggiore, Rio Finale e Rio Groppo, fatta eccezione per le attività dotate di un’uscita di sicurezza situata a una quota superiore. Chiusi fino a nuovo avviso tutti i sentieri comunali, mentre sono vietate le visite turistiche, l’ingresso di autobus turistici e mezzi Ncc, l’attracco ai moli di Riomaggiore e Manarola e le manifestazioni all’aperto. Sospesa anche ogni attività commerciale sulle aree pubbliche. Il Comune invita inoltre a non soggiornare nelle abitazioni collocate nelle zone esposte a rischio di inondazione o frana e a evitare ponti, passerelle, canali e rii. In caso di criticità sarà necessario seguire le indicazioni della Protezione civile e raggiungere rapidamente un luogo sicuro. Alla Prefettura è stato chiesto di vietare l’accesso alla strada provinciale 370 agli autobus turistici, ai taxi e agli Ncc, mentre Trenitalia e Rfi sono state invitate a predisporre controlli e comunicazioni nelle stazioni per impedire l’arrivo di gruppi turistici a Riomaggiore e Manarola. Le disposizioni potranno essere modificate in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

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