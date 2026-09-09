Annullata per maltempo la partenza del Giro della Lunigiana

“Considerate le condizioni meteo avverse la società organizzatrice, in accordo con i commissari, la direzione corsa e i rappresentanti delle squadre (M. Casadio) e dei corridori (M. Kacina) ha determinato che la gara è stata annullata. La decisione si è resa necessaria in virtù dell’arta meteo arancione diramata dalle autorità competenti”. E’ la nota con cui il Giro della Lunigiana alza bandiera bianca di fronte ai diffusi allagamenti che hanno riguardato la Spezia e altre zone della provincia dalla mattinata di mercoledì 9 settembre 2026.

La prima tappa del Giro della Lunigiana 2026 avrebbe visto la partenza da Piazza Europa, la prima salita sulla Foce prima di attraversare la bassa Val di Vara fino a Borghetto Vara con ritorno a Padivarma e arrivo a Fosdinovo attraverso Ceparana, Santo Stefano Magra e Sarzana.

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