Antonella Tosi alla guida del Dipartimento Pubblica Istruzione di FdI in Liguria

Liguria. Nuovo incarico regionale per Antonella Tosi. Su indicazione dell’On. Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Liguria, Tosi è stata nominata responsabile regionale del Dipartimento Pubblica Istruzione di Fratelli d’Italia. Un incarico che porta al centro dell’attività politica di Tosi i temi della scuola, dell’istruzione e della formazione, con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra il territorio ligure e le politiche nazionali portate avanti dal Governo. Nel suo nuovo ruolo, Tosi collaborerà strettamente a livello regionale con il Vice Presidente della Regione Liguria e Assessore Simona Ferro, mentre a livello nazionale lavorerà in sinergia con l’On. Paola Frassinetti, sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione e del Merito, seguendo da vicino le principali questioni che riguardano il mondo della scuola e raccogliendo le esigenze provenienti dal territorio.

“Sono orgogliosa di questo incarico e ringrazio l’On. Matteo Rosso per la fiducia – commenta Antonella Tosi – La scuola è uno dei pilastri fondamentali del futuro del nostro Paese. Il mio impegno sarà quello di ascoltare il territorio, confrontarmi con chi ogni giorno vive la realtà scolastica e contribuire a portare avanti proposte concrete”. Tosi guarda con favore alle politiche messe in campo negli ultimi anni dal Governo anche sul fronte del personale del comparto pubblico. “Finalmente vediamo fatti concreti per la scuola, come non accadeva da anni – sottolinea – Dopo una lunga fase caratterizzata da blocchi, credo sia importante riconoscere il cambio di passo avviato”.

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