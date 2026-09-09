Ascensore verticale pubblico: chiusura temporanea per interventi di manutenzione

Il Comune della Spezia informa che nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 settembre, per l’intera giornata, sarà temporaneamente chiuso al pubblico l’ascensore verticale di collegamento tra Via Indipendenza e Via XX Settembre. La chiusura si rende necessaria per consentire alla ditta Schindler di eseguire i programmati e periodici interventi tecnici e lavorazioni sull’impianto finalizzati a garantirne il corretto funzionamento e la sicurezza. Il servizio sarà regolarmente ripristinato a partire da sabato 12 settembre.

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