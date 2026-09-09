Cappotti donna Autunno/Inverno 2026: eleganza e stile firmati Rinascimento

Con l’arrivo della stagione fredda, il cappotto torna a occupare un ruolo centrale nel guardaroba femminile, diventando molto più di un semplice alleato contro le basse temperature. È il capo che definisce il look, accompagna momenti diversi della giornata e contribuisce a costruire un’immagine curata anche nei mesi più freddi.
La collezione Autunno/Inverno 2026 di Rinascimento interpreta questa funzione attraverso una proposta che unisce eleganza, comfort e attenzione alla vestibilità. Linee contemporanee, dettagli ricercati e una palette pensata per la stagione danno forma a cappotti donna versatili, capaci di adattarsi con naturalezza tanto agli outfit quotidiani quanto alle occasioni più formali.