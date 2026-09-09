Consulta carcere-città, focus sulla casa per gli ex detenuti: “È il primo requisito per ricominciare”

Genova. Una casa, un lavoro, l’accesso ai servizi, la possibilità di ricostruire relazioni e di tornare a progettare il proprio futuro: il ritorno alla vita fuori dal carcere passa anche dalla possibilità di avere un luogo stabile in cui vivere. È stato questo il tema al centro del quarto tavolo tematico della consulta carcere-città, riunito questa mattina a Palazzo Tursi.

Istituita dal Comune di Genova nel 2025, la consulta è il primo organismo comunale stabile in Italia dedicato al rapporto tra carcere e città. La sua attività punta a mettere in rete istituzioni, servizi e realtà del territorio per affrontare in modo coordinato le diverse dimensioni che accompagnano la detenzione e il successivo ritorno nella società.

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