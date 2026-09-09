È morto Alberto Baccanti, “re” dei giocattoli e titolare dello storica Befana di via Assarotti

Genova. “Il nostro caro Alberto ci ha lasciati”. Con un messaggio affisso sulla serranda, chiusa a lutto, la famiglia di Alberto Baccanti ha annunciato la morte del titolare di uno dei negozi di giocattoli più antichi e conosciuti di Genova, La Befana, in via Assarotti.

A condividere la notizia anche sui social è stata la sorella: “Al mio fratellone Alberto, in viaggio per un luogo lontano pieno di gioia e lontano dalle tristezze”, ha scritto sui social. I funerali si terranno giovedì 10 settembre alle 10 nella basilica di Santa Maria Immacolata.

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