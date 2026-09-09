Eleganza quotidiana e vestibilità perfetta: Rinascimento presenta la nuova collezione di jeans donna

Indispensabili in ogni guardaroba grazie alla loro straordinaria capacità di adattarsi ad ogni stile ed esigenza, i jeans donna rappresentano uno dei capi più trasversali della moda contemporanea. Modelli, volumi e vestibilità differenti permettono oggi di interpretarli in chiave casual, sofisticata o più ricercata, trasformando il denim in una presenza costante della quotidianità.

La collezione 2026 di Rinascimento si inserisce proprio in questa evoluzione, con una proposta pensata per valorizzare silhouette diverse attraverso tagli attuali, dettagli curati e un design versatile. Il risultato? Una selezione completa e versatile, che reinterpreta il denim con equilibrio, unendo praticità, stile e attenzione alla vestibilità.

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