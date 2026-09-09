L’allerta per temporali sullo Spezzino diventa arancione fino a questa sera

Arpal emette allerta arancione per temporali, il massimo grado previsto per questo tipo di evento meteo, sulle zone B, C ed E dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 9 settembre, poi allerta gialla fino alle 15 di domani, giovedì 10 settembre. Sulla zona D prosegue l’allerta gialla, anch’essa fino alle 15 di domani.

La struttura depressionaria che sta interessando la nostra regione, alimenta condizioni di marcata instabilità per oggi e domani. Le celle sviluppatesi nelle ultime ore, a partire dal temporale che alle 6 di questa mattina si è spostato da Genova verso l’interno, evidenziano l’elevata impredicibilità dei fenomeni, con meccanismi di innesco variabili e difficili da localizzare in anticipo, sia nello spazio che nel tempo.

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