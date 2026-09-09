Lerici, più attività e socialità per gli over 65: il Comune rafforza il programma per la terza età

Lerici rafforza il proprio impegno a favore della terza età con un programma di attività pensato per promuovere l’invecchiamento attivo, prevenire le fragilità e sostenere il benessere psicofisico e sociale delle persone ultrasessantacinquenni. Dopo il percorso di ginnastica dolce realizzato lo scorso anno, il Comune rilancia per il prossimo autunno-inverno con un potenziamento delle attività motorie, che saranno organizzate sia presso la Palestrina comunale sotto il Palazzetto dello Sport di Lerici sia presso la Palestrina di San Terenzo, così da rendere l’offerta più capillare e accessibile sul territorio. “L’attività fisica nella terza età è un importante strumento di prevenzione e di mantenimento dell’autonomia. Il movimento contribuisce a contrastare e rallentare alcune delle principali patologie croniche e consente anche di ridurre il rischio di cadute. A questi benefici si aggiungono quelli legati alla dimensione psicologica e relazionale: partecipare a un’attività di gruppo significa mantenere relazioni, uscire dall’isolamento e continuare a sentirsi parte attiva della comunità”, spiega Lisa Saisi, medico e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lerici.

Accanto alla ginnastica, l’Amministrazione sta costruendo un corso di alfabetizzazione digitale rivolto agli over 65, pensato come uno strumento pratico per affrontare le necessità quotidiane che richiedono sempre più spesso l’utilizzo dello smartphone, dall’accesso ai servizi online alla posta elettronica, dalle prenotazioni ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. “Nelle prossime settimane definiremo più precisamente date e orari sia degli allenamenti sia dei corsi di alfabetizzazione digitale”, spiega Saisi. “Stiamo costruendo un programma che non si limiti a offrire attività, ma che risponda concretamente ai bisogni delle persone anziane. Vogliamo che il movimento sia occasione di prevenzione e benessere, che la socialità diventi uno strumento per contrastare la solitudine e che anche la tecnologia possa diventare un alleato dell’autonomia, anziché una barriera. Per questo abbiamo scelto di ampliare l’offerta e di portarla in più luoghi del territorio”.

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