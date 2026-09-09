Luca Albanese alla guida del Gruppo della Guardia di Finanza della Spezia, subentra ad Andrea Alessandro Annò

Dopo circa cinque anni alla guida del Gruppo della Guardia di finanza, il Maggiore Andrea Alessandro Annò ha lasciato La Spezia per raggiungere il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana italo svizzero di Chiasso, dove ha assunto l’incarico di Ufficiale addetto. Giunto in città nell’agosto del 2021, l’Ufficiale ha conseguito, alla guida del reparto, numerosi ed apprezzabili risultati operativi nei settori del contrasto alle frodi fiscali e doganali, agli illeciti in materia di spesa pubblica, ai traffici di sostanze stupefacenti, ai fenomeni di importazione e commercializzazione di prodotti contraffatti o non sicuri e, in generale, nella lotta a tutto campo a ogni forma di illegalità economico-finanziaria.

Al suo posto, è subentrato il Tenente Colonnello Luca Albanese, 54 anni, proveniente da Firenze, dove rivestiva l’incarico di Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Toscana. L’Ufficiale, nato in provincia di Avellino e cresciuto in provincia di Frosinone, si è arruolato nel Corpo nel 1991, frequentando il 91° Corso dell’Accademia della Guardia di finanza. Laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della sicurezza economico-finanziaria, ha ricoperto, in carriera, molteplici incarichi operativi e di staff alle sedi di Rossano Calabro (CS), Viareggio (LU), Vibo Valentia, Verbania, Parma, Prato, Pisa e Firenze.

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