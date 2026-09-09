Maltempo sul Spezzino: pioggia battente, raffiche di vento e sottopassi allagati in provincia

Il maltempo con piogge e forti raffiche di vento a partire dalle 13 circa hanno investito la provincia. È l’istantanea scattata attorno alle 14.10 a restituire il quadro di allagamenti e criticità diffuse sul territorio provinciale, che stanno tenendo impegnate le squadre dei soccorritori.

A Levanto una forte pioggia ha causato diversi allagamenti, con interventi sul territorio. I pluviometri della rete Arpal registrano cumulative rilevanti lungo la costa e nell’interno: a Monterosso si toccano i 52 millimetri, mentre a Manarola se ne contano 38. Condizioni critiche si registrano anche a Luni, con l’area di Castelnuovo Magra che segna 43,8 millimetri di pioggia e la zona di Luni 41,2 millimetri, interessata da precipitazioni intense e raffiche di vento.

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