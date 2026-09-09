Mateju bussa alla società e chiede di rimanere. Ora lo Spezia ci ragiona

Sette giorni alla fine del mercato in Grecia, mentre sullo sfondo tutte le altre sessioni nel resto d’Europa sono ormai giunte agli sgoccioli, ma per Ales Mateju non si muove più niente da giorni. Il difensore era stato contattato da un club greco, più che altro interessato a Hristov, che non ha più approfondito. Per questo il rischio più alto in questo momento è quello della mancata cessione dell’ultimo dei superstiti dello Spezia della passata stagione, fatta eccezione dell’ex epurato Giuseppe Di Serio. Che potrebbe non essere però l’unico figliol prodigo di ritorno a casa.

Negli scorsi giorni Mateju ha riallacciato i contatti con via Melara, incontrando la dirigenza. Ha chiesto di rimanere, accettando quella che era stata la famosa offerta di Guido Angelozzi nei primi giorni di luglio. Un fulmine a ciel sereno per la società, che non ha più posti in lista ‘professionisti’, ma che valuta adesso di riaccogliere in rosa il difensore, soprattutto se dovessero esserci movimenti necessari. Novità attese nei prossimi giorni, ma il reintegro di Mateju non è utopia.

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