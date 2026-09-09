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Cronaca

Maxi ingorgo in Via Veneto, chiusa per il montaggio dell’arrivo del Giro della Lunigiana

Maxi ingorgo in Via Veneto, chiusa per il montaggio dell’arrivo del Giro della Lunigiana

Ingorgo in Via Veneto

Mattinata complicata per il traffico in centro città. Con la chiusura di Via Veneto tra Via Crispi e Via XX Settembre si segnalano ingorghi lungo la direttrice che porta verso il centro storico. Il traffico viene infatti deviato su Via Crispi e poi su Via XXIV Maggio da questa mattina alle 7.30 per permettere le operazioni di montaggio del traguardo del Giro della Lunigiana in Piazza Europa. A rendere il traffico ancora più intenso l’allerta meteo per temporali diramata da Arpal nelle scorse ore che ha spinto molti cittadini a utilizzare l’auto piuttosto dei mezzi a due ruote.




Ingorgo in Via Veneto


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