Meteo, giornata all’insegna del maltempo in Liguria: attesi fenomeni temporaleschi diffusi e localmente intensi

Liguria. L’approssimarsi di una saccatura atlantica determina un peggioramento delle condizioni meteo. A partire dalla giornata di oggi (9 settembre) sono attesi fenomeni temporaleschi diffusi e localmente intensi sul Nord Italia con il conseguente abbassamento delle temperature. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: al mattino rischio di temporali intensi e persistenti tra Genovesato e Golfo Paradiso e relativi entroterra. Possibile grandine di piccola dimensione. Possibili anche waterspouts o trombe marine. Nel pomeriggio rinforzo dei venti meridionali e mare in aumento fino a molto mosso

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