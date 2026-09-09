Meteo Liguria: nel pomeriggio l’instabilità si sposta nell’entroterra di centro-Ponente

Liguria. L’approssimarsi di una saccatura atlantica determina un peggioramento delle condizioni meteo in Liguria. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, sono attesi fenomeni temporaleschi diffusi e localmente intensi sul Nord Italia con il conseguente abbassamento delle temperature.

Prima dell’alba è già transitato un temporale su Genova, il rischio al mattino è di temporali intensi e persistenti tra genovesato e Golfo Paradiso e relativi entroterra. Nel corso della mattinata ci aspettiamo una recrudescenza dei fenomeni temporaleschi a partire dal Genovesato in possibile spostamento verso il Golfo Paradiso e relativi entroterra. Possibile grandine di piccola dimensione. Possibili anche waterspouts o trombe marine. Nel primo pomeriggio l’instabilità si sposterà maggiormente sui settori appenninici del centro-Ponente mentre lungo la fascia costiera sarà possibile una breve tregua. In serata è attesa la formazione di una linea temporalesca sul basso Piemonte e non è escluso possa interessare almeno parzialmente le zone a ridosso dell’Appennino di Ponente.

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