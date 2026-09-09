Miasmi in via Sardorella, residenti all’attacco: “Serve mitigazione efficace in attesa del revamping dell’impianto Amiu”

Genova. Con una estate caratterizzata dal caldo anomalo, i problemi legati alla difficile convivenza tra l’impianto Amiu di via Sardorella e i residenti del quartiere non sono andati in vacanza. A denunciarlo, ancora una volta, il comitato di quartiere “Non Solo Borgo”, che è tornato all’attacco per chiedere una soluzione urgente ai disagi percepiti dai cittadini.

La miccia in uno scambio di comunicazioni ufficiali. Il comitato, infatti, ha presentato una nuova segnalazione alla direzione dell’azienda di gestione dei rifiuti per sollecitare l’adozione di misure correttive adeguate. Al centro delle contestazioni della cittadinanza figurano le emissioni odorigene e l’impatto acustico prodotti dalle operazioni della struttura. Secondo quanto riportato dal comitato, infatti, lo stoccaggio del materiale imballato all’interno dei capannoni non avrebbe mitigato i disagi: le continue aperture del portellone d’accesso per il conferimento dei materiali provocherebbero la costante diffusione di odori nell’area circostante unitamente al disturbo derivante dalle lavorazioni nelle ore notturne.

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