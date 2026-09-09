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Nuovo stadio Ferraris, approvata la delibera: diritto di superficie ai privati per 90 anni

Nuovo stadio Ferraris, approvata la delibera: diritto di superficie ai privati per 90 anni

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Genova. La giunta comunale di Genova ha approvato la delibera che prevede la costituzione del diritto di superficie relativo allo stadio Luigi Ferraris, alla Villa Musso Piantelli e alle aree pertinenziali, per una durata massima di 90 anni. Il provvedimento è stato proposto dalla sindaca Silvia Salis e degli assessori al Patrimonio, Davide Patrone, e ai Lavori pubblici, Massimo Ferrante.

“Fin dall’inizio ho voluto che la riqualificazione del Ferraris tenesse insieme due esigenze: dare a Genova lo stadio moderno e sicuro che merita e mantenere questo patrimonio nella proprietà pubblica – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis -. Con questo provvedimento proseguiamo nella direzione scelta, creando le condizioni per un investimento rilevante e fissando gli obblighi di chi dovrà realizzare i lavori e prendersi cura dell’impianto nel tempo”.

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