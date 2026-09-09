Nuovo stadio Ferraris, approvata la delibera: diritto di superficie ai privati per 90 anni

Genova. La giunta comunale di Genova ha approvato la delibera che prevede la costituzione del diritto di superficie relativo allo stadio Luigi Ferraris, alla Villa Musso Piantelli e alle aree pertinenziali, per una durata massima di 90 anni. Il provvedimento è stato proposto dalla sindaca Silvia Salis e degli assessori al Patrimonio, Davide Patrone, e ai Lavori pubblici, Massimo Ferrante.

“Fin dall’inizio ho voluto che la riqualificazione del Ferraris tenesse insieme due esigenze: dare a Genova lo stadio moderno e sicuro che merita e mantenere questo patrimonio nella proprietà pubblica – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis -. Con questo provvedimento proseguiamo nella direzione scelta, creando le condizioni per un investimento rilevante e fissando gli obblighi di chi dovrà realizzare i lavori e prendersi cura dell’impianto nel tempo”.

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