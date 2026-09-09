Ospedale San Paolo, Invernizzi e Noberasco (FdI): “Il sindaco Russo fa allarmismo, ma i fatti lo smentiscono”

Savona. “Il sindaco Marco Russo torna a parlare di smantellamento del San Paolo, ma ancora una volta i fatti raccontano una realtà diversa. Alimentare preoccupazione tra i cittadini senza distinguere tra riorganizzazioni temporanee e reali riduzioni dei servizi non aiuta Savona e non aiuta la sanità savonese”. Lo dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e consigliere eletto nel territorio savonese, replicando alle dichiarazioni del sindaco di Savona.

“La risposta arrivata da ATS Liguria è inequivocabile – prosegue Invernizzi –: non esiste alcun disimpegno sul presidio savonese e non c’è alcuna volontà di ridurre l’offerta assistenziale. Il direttore generale Marco Damonte Prioli ha chiarito inoltre che le modifiche organizzative previste dal POA non comportano né la cancellazione né lo spostamento dei servizi e che tutte le attività rivolte ai cittadini continueranno a essere garantite”.

» leggi tutto su www.ivg.it