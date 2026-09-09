Parco di Portofino: “Soluzione a tre e Area Marina abolita, una vergogna”

Dall’Ufficio stampa di Luca Pastorino (PD)

“Calpestando una sentenza del Consiglio di Stato che aveva bocciato il parco di Portofino a tre comuni, il Governo tira dritto, lo allarga a mare e cancella l’area marina protetta istituita nel 1999 che aveva garantito la salvaguardia di flora e fauna marina e sempre tutelato il territorio. Quello che accadrà domani in Conferenza è una vergogna e non si capisce perché il parere di Regione Liguria sia vincolante mentre una sentenza del Consiglio di Stato no”, così il deputato ligure del PD Luca Pastorino nel question time con il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin sul parco nazionale di Portofino.

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