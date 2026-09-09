Piano di Utilizzo del Demanio marittimo: il Comune di Varazze illustra ai cittadini il futuro delle spiagge

Varazze. “Un grande lavoro. Di condivisione. Di confronto. Sia all’interno dell’Amministrazione, sia con le categorie economiche del territorio e della città”.

Luigi Pierfederici e la sua squadra in un confronto con la città. Incontro pubblico, ieri sera nel Giardino delle Boschine, per parlare ai varazzini del Piano di Utilizzo del Demanio marittimo. Il futuro delle spiagge e il raggiungimento del 40% per ciò che concerne quelle libere. “Il dialogo è alla base di questo lavoro in una città turistica che vive di attività svolte sul mare”.

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