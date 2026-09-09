COMMENTA
CONDIVIDI

Quattro giorni di eventi per la chiusura delle “Serate lunigianesi”

Quattro giorni di eventi per la chiusura delle “Serate lunigianesi”

Serate Lunigianesi

Si terrà dal 10 al 13 settembre il ciclo conclusivo delle “Serate lunigianesi”, la rassegna di storia locale promossa dall’Istituto Valorizzazione Castelli in collaborazione con l’Associazione Manfredo Giuliani, i Comuni soci e la Provincia di Massa-Carrara.

Quattro gli appuntamenti in programma: si parte giovedì 10 settembre a Podenzana (piazza della Chiesa dei SS. Giacomo e Cristoforo, ore 21.15) con un incontro dedicato al pittore Raffaele De Rosa, intervistato da Elena Zamperini. Venerdì 11 settembre alle 16.30 la rassegna fa tappa a Villa Malaspina a Caniparola di Fosdinovo per una doppia conferenza con Barbara Sisti e Corrado Lattanzi dedicata all’arte e alla storia del territorio. Sabato 12 settembre a Licciana Nardi (piazza del Comune, ore 17) Giuseppe Benelli e Orsola Formentini approfondiranno la figura di Taddea di Tresana. La chiusura è prevista domenica 13 settembre alle 17 a Pontremoli, alla Chiesa della Misericordia, con un intervento di Paolo Lapi sulle Confraternite locali e la visita al museo della Misericordia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com