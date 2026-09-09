Recco: 118, ancora una notte di interventi

A parte quelli dovuti a motivi sanitari , tipo crisi cardiocircolatorie, ieri dalle 22.36 alle 4.23 sono stati effettuati a Recco, in particolare sul lungomare, ben 8 interventi effettuati dal 118; sul sito non è stata indicata età, sesso e motivo dell’intervento. Una grande festa popolare richiama migliaia di persone, anche in questa eduizione in cui la festa cadeva in giorni infrasettimanali. La circolazione è stata fortemente modificata, ma è stata anche adeguata la segnaletica verticale provvisoria che offre chiare indicazioni. Sembra perciò esagerata la presenza di agenti di polizia urbana di altri Comuni, specie quando si notano tre agenti contemporaneamente nello stesso posto, ad esempio alla confluenza dello svincolo autostradale sulla 333 dove l’unica possibilità è proseguire in direzione Uscio. Probabilmente si potrà invece lavorare di più su chi arriva a Recco non per onorare la Madonna del Suffragio ma per vivere in modo diverso e malato la movida. La notte sono presenti i carabinieri, ma probabilmente le misure vanno prese a monte per evitare le bevute eccessive. Un aspetto che svilisce una festa tradizionale bellissima e unica. (m.m.)

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