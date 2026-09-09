Regione, nuove semplificazioni per i piccoli Comuni: stop al vincolo di associazione per la funzione paesaggistica

Genova. Abolizione, per i Comuni sotto i 5mila abitanti, dell’obbligo automatico, vincolante e sanzionabile, di associarsi per l’esercizio della funzione paesaggistica. Questa l’azione amministrativa portata avanti dalla Regione Liguria, mutuandola dalla normativa nazionale in materia. L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare le pratiche urbanistiche lasciando in capo ai singoli Comuni la scelta di associarsi o meno, consentendo così un risparmio di tempo e di risorse economiche.

Da oggi, di fatto, i piccoli Comuni conserveranno la facoltà, ma non avranno più alcun obbligo di associarsi per le funzioni paesaggistiche. L’attivazione o il mantenimento di forme associate si configurerà come scelta organizzativa volontaria delle singole amministrazioni locali da valutarsi in base ai criteri di efficienza ed efficacia.

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