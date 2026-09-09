Riforma dei porti, Avena: “Deve cambiare paradigma, non soltanto governance”. Sette domande alla politica

La riforma della portualità italiana non può limitarsi a ridisegnare competenze, organigrammi e livelli decisionali. Deve cambiare paradigma e spostare il baricentro dalla singola infrastruttura all’intera catena logistica, collegando porti, industria, retroporti, ferrovie, strade, dogane e infrastrutture digitali. È il punto di partenza della riflessione di Salvatore Avena, presidente della Sezione Logistica di Confindustria La Spezia, pubblicata sul portale Port logistic press, che individua sette domande sulle quali, secondo Avena, la politica non può più rinviare il confronto se vuole costruire una riforma capace di rafforzare realmente la competitività del sistema portuale italiano.

Un intervento che arriva alla vigilia del dibattito che si svolgerà sabato 12 settembre alla Passeggiata Morin, nell’ambito della Festa dei patrioti organizzata da Fratelli d’Italia. Alle 17.30 è infatti in programma la tavola rotonda “Riforma dei porti: prospettive e opportunità per la blue economy”, alla quale parteciperanno Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera, il coordinatore ligure di Fdi Matteo Rosso, la deputata spezzina di Fdi Maria Grazia Frijia e numerosi rappresentanti del mondo portuale, armatoriale e imprenditoriale, tra cui Alessandro Ferrari, Gaudenzio Parenti, Marcello Di Caterina, Stefano Messina, Roberto Petri, Alessandro Pitto, Luca Sisto, Paolo Pessina, Bruno Pisano, Alessandro Laghezza, Gianluca Agostinelli, Paolo Potestà e Daniele Ciulli.

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