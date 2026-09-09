“Sono scandaloso. Lo sono nella misura in cui tendo una corda, anzi un cordone ombelicale, tra il sacro e il profano” affermava Pier Paolo Pasolini in un’intervista con Jean-Michel Duflot poi inserita in Il sogno del centauro. Pensieri così fuori dagli schemi, iconoclasti sia nei confronti del sacro come del profano, mi si consenta questa libera e pasoliniana intelligenza del termine, si prestano a riflessioni condotte da innumerevoli prospettive. Preliminarmente sarà opportuno chiarire il significato dell’espressione scandalo. La radice etimologica rimanda all’idea di “pietra d’inciampo”, insomma, un atteggiamento, un pensiero, un discorso che creino difficoltà, disorientamento, fastidio o, ancor peggio, devianza nel pensiero morale condiviso (almeno in quel tempo). A corollario di questa premessa generale mi sembra opportuno riportare un ulteriore contributo di Pasolini quando dichiara che “Chi si scandalizza è sempre banale: ma, aggiungo, è anche sempre male informato”. La seconda parte della frase appena citata apre un ulteriore ambito di riflessione, in questo caso ci limiteremo alla prima parte. Per banale è da intendersi allineato e assuefatto acriticamente al pensiero dominante, fin troppo facile per una mente protesa verso un pensiero “altro” divenire scandalosa. È altrettanto imprescindibile chiarire il concetto di “banalità dello scandalo”. Con questa espressione intendo riferirmi al tipo di scandalo banale che scandalizza le persone banali che, in quanto tali, sono predisposte allo scandalizzarsi. Sembra una tautologia, ma il senso, ancora una volta, è riconoscibile nelle parole di Pasolini: “Ora, degli italiani piccolo-borghesi si sentono tranquilli davanti a ogni forma di scandalo, se questo scandalo ha dietro una qualsiasi forma di opinione pubblica o di potere; perché essi riconoscono subito, in tale scandalo, una possibilità di istituzionalizzazione, e, con questa possibilità, essi fraternizzano”. L’istituzionalizzazione dell’anomalia scandalosa la norma, la omologa al comportamento comune, rasserena l’animo banale che si ri-conosce in essa. Nemmeno c’è più bisogno di scusarsi, anche la peggiore banalità è lecita e deresponsabilizzata: come non tornare all’idea di “banalità del male” della Arendt?

Credo che a molti dei miei lettori sarà tornato alla mente un noto passo evangelico in Matteo 18,6-7: “Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui gli fosse legata una macina d’asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali! Perché è necessario che avvengano gli scandali, ma guai a quell’uomo per colpa del quale avviene lo scandalo!” Certo pleonastico ma opportuno un chiarimento: decontestualizzare un passo prelude a fraintendimenti e manipolazioni, nello specifico le parole di Cristo volevano proteggere i piccoli, ingenui, vulnerabili, in quel caso lo scandalo è solo violenza e stupidità, evidentemente le parole di Pasolini e queste mie righe nulla hanno a che vedere con una simile situazione, al contrario, lo scandalo di cui trattiamo vuole essere un pungolo creativo e liberatorio per risvegliare le menti imprigionate. Oggi il termine rinvia a un infimo giornalismo gossipparo, e anche in questo caso sarebbe opportuno distinguere quello più innocuo, ma altrettanto squallido, che spia le vite private dei cosiddetti Vip, che ne racconta le miserie coniugali e i mediocri tradimenti per darli in pasto a esistenze vuote, da quello, allo stesso modo ingannevole e fuorviante ma sicuramente più pericoloso, che si traveste da giornalismo d’inchiesta e poi “spiattella” vicende personali spacciandole per difesa dell’etica e dell’interesse collettivo. Cibo a buon mercato per un pubblico inconsapevolmente umiliato che si auto convince di aggiornarsi e si auto conferma in quel depensamento collettivo nel quale “se si raccontano certe cose sarà perché c’è del vero”, come se un fiore nato su un mucchio di letame rendesse il tutto un’aiuola, preludio e conclusione dell’etica del “si dice” e dell’impero del numero di like.

» leggi tutto su www.ivg.it