Una nuova opera d’arte per il lungomare di Lerici sarà svelata domenica 27 settembre

Il Golfo dei Poeti a Lerici si arricchisce di una nuova testimonianza artistica: domenica 27 settembre, al termine della S. Messa che avrà luogo alle 11.30 in Largo Tarabotto, alle ore 12.15 presso i Giardini del lungomare sarà svelato il gruppo scultoreo “La danza della Rivelazione” firmato dall’artista argentina Vivianne Duchini.
L’opera, un monumentale bronzo di 1,80 × 4 × 2,20 metri, realizzata dalla Fonderia Art’ù di Gaetano Salmista, sarà posizionata permanentemente nella piazza che chiude la passeggiata a mare. La materia bronzea incontra una visione figurativa contemporanea per dare voce ai temi cari a Francesco d’Assisi, quali l’armonia con la natura, la fratellanza e la semplicità.