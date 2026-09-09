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Una nuova opera d’arte per il lungomare di Lerici sarà svelata domenica 27 settembre

Una nuova opera d’arte per il lungomare di Lerici sarà svelata domenica 27 settembre

Vivianne Duchini

Il Golfo dei Poeti a Lerici si arricchisce di una nuova testimonianza artistica: domenica 27 settembre, al termine della S. Messa che avrà luogo alle 11.30 in Largo Tarabotto, alle ore 12.15 presso i Giardini del lungomare sarà svelato il gruppo scultoreo “La danza della Rivelazione” firmato dall’artista argentina Vivianne Duchini.

L’opera, un monumentale bronzo di 1,80 × 4 × 2,20 metri, realizzata dalla Fonderia Art’ù di Gaetano Salmista, sarà posizionata permanentemente nella piazza che chiude la passeggiata a mare. La materia bronzea incontra una visione figurativa contemporanea per dare voce ai temi cari a Francesco d’Assisi, quali l’armonia con la natura, la fratellanza e la semplicità.

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