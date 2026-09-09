Varese Ligure si celebra con il “Festival della Microstoria”

Da Marco Garibaldi, presidente Pro Loco Varese Ligure
Torna sabato 12 settembre a Varese Ligure il Festival della Microstoria, giunto alla sua
quarta edizione. L’appuntamento, promosso dalla Pro Loco di Varese Ligure in
collaborazione con l’Associazione Culturale “Antonio Cesena”, sarà quest’anno dedicato
al tema “Da Varese alle corti d’Europa: Beltrame Cristiani e il suo casato”.
Il Festival nasce con l’obiettivo di riscoprire persone, famiglie e vicende legate a Varese
Ligure e all’Alta Val di Vara, inserendole nel più ampio contesto storico nel quale si sono
sviluppate. Un modo per partire dalla dimensione locale e scoprire quanto anche una
piccola comunità sia stata attraversata, nel corso dei secoli, da relazioni, trasformazioni e
avvenimenti capaci di collegarla alla “grande storia”.
Un percorso iniziato nel 2022, quando la prima edizione fu dedicata a Luigia Pallavicini,
nel 250° anniversario della nascita, figura legata alla nostra valle e celebrata da Ugo
Foscolo nell’ode “A Luigia Pallavicini caduta da cavallo”. Nel 2023 il Festival ha
approfondito la figura di Antonio Maghella, barone varesino alla corte del Re di Napoli,
mentre nel 2024, con “Lo zio d’America”, l’attenzione si è spostata sulle storie di
emigrazione dall’Alta Val di Vara, raccontando partenze, lavoro, sacrifici e legami con la
terra d’origine.
Questa quarta edizione prosegue il percorso concentrandosi sulla famiglia Cristiani e, in
particolare, sulla figura di Beltrame Cristiani, seguendo le relazioni che dal borgo di
Varese condussero fino alle corti europee.