Varese Ligure si celebra con il “Festival della Microstoria”

Da Marco Garibaldi, presidente Pro Loco Varese Ligure

Torna sabato 12 settembre a Varese Ligure il Festival della Microstoria, giunto alla sua

quarta edizione. L’appuntamento, promosso dalla Pro Loco di Varese Ligure in

collaborazione con l’Associazione Culturale “Antonio Cesena”, sarà quest’anno dedicato

al tema “Da Varese alle corti d’Europa: Beltrame Cristiani e il suo casato”.

Il Festival nasce con l’obiettivo di riscoprire persone, famiglie e vicende legate a Varese

Ligure e all’Alta Val di Vara, inserendole nel più ampio contesto storico nel quale si sono

sviluppate. Un modo per partire dalla dimensione locale e scoprire quanto anche una

piccola comunità sia stata attraversata, nel corso dei secoli, da relazioni, trasformazioni e

avvenimenti capaci di collegarla alla “grande storia”.

Un percorso iniziato nel 2022, quando la prima edizione fu dedicata a Luigia Pallavicini,

nel 250° anniversario della nascita, figura legata alla nostra valle e celebrata da Ugo

Foscolo nell’ode “A Luigia Pallavicini caduta da cavallo”. Nel 2023 il Festival ha

approfondito la figura di Antonio Maghella, barone varesino alla corte del Re di Napoli,

mentre nel 2024, con “Lo zio d’America”, l’attenzione si è spostata sulle storie di

emigrazione dall’Alta Val di Vara, raccontando partenze, lavoro, sacrifici e legami con la

terra d’origine.

Questa quarta edizione prosegue il percorso concentrandosi sulla famiglia Cristiani e, in

particolare, sulla figura di Beltrame Cristiani, seguendo le relazioni che dal borgo di

Varese condussero fino alle corti europee.

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