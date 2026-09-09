Vela paralimpica, quinta tappa: successi dei chiavaresi Verna in singolo e Galdi-Comes in doppio

La Spezia. Belle regate a pochi metri dalle palme del lungomare cittadino di La Spezia il 5 e 6 settembre per la 5^ e conclusiva tappa del Campionato Regionale di Vela paralimpica della Classe Hansa 303, promosso dal CIP con il patrocinio della Regione Liguria.

Organizzata dalla LNI La Spezia e dal Centro Velico della M.M., la tappa ha registrato anche gli insulti di qualche pescatore sul molo, disturbato dalle barche in regata sebbene per l’occasione la pesca fosse interdetta dall’ordinanza della C.P. che ha autorizzato l’evento velico.

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