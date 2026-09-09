Zilli a servizio dello Spezia: “Se devo giocare sporco lo faccio. E con i gol sento che posso fare meglio”

“Le sensazioni sono super positive, sono contentissimo di aver esordito in una partita difficile come quella di San Benedetto”. Massimo Zilli non ha avuto bisogno di aspettare: arrivato allo Spezia nell’ultimo giorno di mercato, con il contratto depositato a titolo definitivo proprio negli ultimi minuti della sessione, l’attaccante ha già assaggiato il campo nella vittoria del Riviera delle Palme, entrando nel finale. Un primo passo che gli ha permesso di prendere subito contatto con una squadra che aveva scelto senza troppi dubbi. “La scelta Spezia è stata molto semplice: dopo aver ricevuto l’offerta non potevo dire di no ad un club così importante e con un progetto così importante. È stato tutto molto facile. Conoscevo già il direttore Angelozzi, avevamo avuto rapporti gli anni precedenti, e una volta saputo dell’interesse dello Spezia gli ho dato priorità”.

Anche l’inserimento nel gruppo è stato rapido, favorito dalla presenza di alcuni volti già conosciuti. “Conoscevo già qualcuno, Mazzocchi, Florenzi, Oyono con cui ho giocato a Frosinone l’anno scorso, anche Micai. L’impatto è stato molto positivo: è un bel gruppo, molto giovane, mi sono messo a disposizione”. Tra i compagni ritrovati c’è soprattutto Simone Mazzocchi, con cui Zilli aveva già condiviso l’esperienza di Cosenza. “È un attaccante fortissimo. Io nel caso sono pronto ad entrare dalla panchina, a giocare dall’inizio, deciderà il mister. Per caratteristiche possiamo anche giocare insieme, lo abbiamo fatto anche a Cosenza, io mi metto a disposizione e se ci sarà da entrare come a San Benedetto sarò pronto, se partirò dall’inizio sarò pronto lo stesso”.

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