A Savona arriva “Sotto la superficie”: mostra con le opere di Jackson Villamizar

Savona. Le opere di Jackson Villamizar, artista di origini colombiane noto per le sculture di carta realizzate con la tecnica dell’origami, saranno esposte nella città della Torretta dal 10 al 30 settembre. “Sotto la superficie”, questo il titolo della mostra personale di Jackson Villamizar, artista cresciuto in Italia e noto per le sue opere realizzate con la tecnica dell’origami. L’esposizione, nella sede della Banca Generali, sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

L’esposizione, curata da Paola Grappiolo, è un’iniziativa promossa da Alessandra Brandone, con il supporto di Giuseppe Formento e sarà inaugurata oggi alle ore 18.30. Introdurrà Giorgio Siri.

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