Allagamenti alla Casa di Comunità di Bragarina, Baruzzo: “Incredibile che struttura da poco inaugurata presenti già questi problemi”

“La denuncia arrivata dalla CGIL sulle condizioni della Casa di Comunità di Bragarina è gravissima e va presa molto sul serio. Acqua, fango, ascensori fuori uso, locali inaccessibili, difficoltà per i lavoratori e gli utenti sono inaccettabili. Tra l’altro quella struttura sanitaria è stata inaugurata da poco, accompagnata da polemiche sulla correttezza della collocazione, e che presenti già problemi di struttura è incredibile”. Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico Carola Baruzzo. “Particolarmente preoccupante è la situazione della palazzina B, con gli ascensori bloccati e la fisioterapia al primo piano, perché questo significa creare un ostacolo concreto proprio a persone che spesso hanno difficoltà motorie. A questo si aggiunge il tema dei magazzini che contengono biancheria sporca e rifiuti ospedalieri, che impone verifiche urgenti anche sul piano igienico-sanitario. Regione e Asl 5 intervengano subito, chiediamo il pieno ripristino della struttura di sotto il profilo della sicurezza, dell’accessibilità e della completa funzionalità”.

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