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Politica

Allagamenti alla Casa di Comunità di Bragarina, Baruzzo: “Incredibile che struttura da poco inaugurata presenti già questi problemi”

Allagamenti alla Casa di Comunità di Bragarina, Baruzzo: “Incredibile che struttura da poco inaugurata presenti già questi problemi”

Locali allagati nella Casa di Comunità di Bragarina

“La denuncia arrivata dalla CGIL sulle condizioni della Casa di Comunità di Bragarina è gravissima e va presa molto sul serio. Acqua, fango, ascensori fuori uso, locali inaccessibili, difficoltà per i lavoratori e gli utenti sono inaccettabili. Tra l’altro quella struttura sanitaria è stata inaugurata da poco, accompagnata da polemiche sulla correttezza della collocazione, e che presenti già problemi di struttura è incredibile”. Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico Carola Baruzzo. “Particolarmente preoccupante è la situazione della palazzina B, con gli ascensori bloccati e la fisioterapia al primo piano, perché questo significa creare un ostacolo concreto proprio a persone che spesso hanno difficoltà motorie. A questo si aggiunge il tema dei magazzini che contengono biancheria sporca e rifiuti ospedalieri, che impone verifiche urgenti anche sul piano igienico-sanitario. Regione e Asl 5 intervengano subito, chiediamo il pieno ripristino della struttura di sotto il profilo della sicurezza, dell’accessibilità e della completa funzionalità”.

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