Aon Open Challenger: successo di Enrico Dalla Valle, battuto Stefano Travaglia

Genova. Entra sempre più nel vivo l’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, in corso sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. L’impresa di giornata porta la firma di Enrico Dalla Valle, che ha battuto Stefano Travaglia con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-4, al termine di una sfida molto combattuta e giocata da entrambi con grande determinazione.

«Oggi giocavo contro quello che, secondo me, è uno dei migliori giocatori presenti qui – sottolinea Dalla Valle –. Sono tutti forti, ma Stefano Travaglia lo conosciamo tutti e, come dico sempre, è uno dei miei migliori amici. Per noi è sempre una partita particolare.

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