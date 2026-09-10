Arredare l’ingresso di casa: le nuove soluzioni salvaspazio firmate Eurobrico

Nelle abitazioni contemporanee, l’ingresso è diventato uno spazio sempre più importante. È infatti chiamato a svolgere funzioni diverse in pochi metri quadrati: accogliere, contenere, organizzare e contribuire all’identità stilistica della casa.

Da qui nasce l’esigenza di trovare arredi capaci di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, dai mobili sospesi alle scarpiere, fino ai modelli multifunzione con specchi, vani e appendiabiti integrati. Eurobrico, realtà italiana leader nel settore del bricolage, del Fai-Da-Te e dell’home improvement, risponde a queste necessità con un assortimento dedicato, pensato per valorizzare ingressi, corridoi e disimpegni di dimensioni differenti.

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