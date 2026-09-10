Autonomia differenziata, Lega Savona: “Risultato storico per lo sviluppo e il futuro della Liguria”

Savona. “Il risultato ottenuto ieri in Consiglio Regionale rappresenta un passaggio fondamentale per la concreta attuazione dell’Autonomia differenziata, un percorso che garantirà più opportunità, risorse e tutele per lo sviluppo della Liguria. Si tratta di un deciso passo avanti in ambiti cruciali per la crescita e la sicurezza del nostro territorio, come la Protezione Civile, la Previdenza complementare, le Professioni e il Coordinamento della finanza pubblica in materia di Sanità”. A dichiararlo in una nota è Dario Ghezzi, commissario provinciale di Savona e vice segretario regionale della Lega.

“L’autonomia rappresenta una battaglia storica del nostro movimento: responsabilizzare i territori significa rendere lo Stato più efficiente, non indebolirlo”, prosegue Ghezzi. “La Liguria ha ampiamente dimostrato di possedere la capacità amministrativa e le competenze necessarie per gestire con efficacia le risorse pubbliche. È quindi fondamentale che le decisioni vengano assunte vicino ai cittadini e alle imprese, per sviluppare politiche realmente adatte alle esigenze locali”.

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