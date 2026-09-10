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Politica

Autonomia differenziata, Lega Savona: “Risultato storico per lo sviluppo e il futuro della Liguria”

Autonomia differenziata, Lega Savona: “Risultato storico per lo sviluppo e il futuro della Liguria”

piazza de ferrari palazzo regione

Savona. “Il risultato ottenuto ieri in Consiglio Regionale rappresenta un passaggio fondamentale per la concreta attuazione dell’Autonomia differenziata, un percorso che garantirà più opportunità, risorse e tutele per lo sviluppo della Liguria. Si tratta di un deciso passo avanti in ambiti cruciali per la crescita e la sicurezza del nostro territorio, come la Protezione Civile, la Previdenza complementare, le Professioni e il Coordinamento della finanza pubblica in materia di Sanità”. A dichiararlo in una nota è Dario Ghezzi, commissario provinciale di Savona e vice segretario regionale della Lega.

“L’autonomia rappresenta una battaglia storica del nostro movimento: responsabilizzare i territori significa rendere lo Stato più efficiente, non indebolirlo”, prosegue Ghezzi. “La Liguria ha ampiamente dimostrato di possedere la capacità amministrativa e le competenze necessarie per gestire con efficacia le risorse pubbliche. È quindi fondamentale che le decisioni vengano assunte vicino ai cittadini e alle imprese, per sviluppare politiche realmente adatte alle esigenze locali”.

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