Cadimare, dieci volti nuovi per puntare ai playoff. Grippino: “L’obiettivo è stare almeno tra le prime cinque”

Il Cadimare prepara la nuova stagione di Prima Categoria con un obiettivo più ambizioso rispetto a quello di un anno fa. Dopo il settimo posto conquistato nell’ultimo campionato, chiuso a ridosso della zona playoff al termine di una stagione iniziata con la salvezza come traguardo principale, la formazione spezzina vuole alzare l’asticella e provare a inserirsi stabilmente nelle prime posizioni.

La squadra allenata da Andrea Grippino ha svolto una parte importante della preparazione estiva sulla spiaggia del Persico, a Tramonti, come già avvenuto nella passata stagione. Esercitazioni fisiche e lavoro sulla condizione hanno accompagnato una fase pensata anche per consolidare il gruppo in vista degli impegni ufficiali.

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