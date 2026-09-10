Chiavari: ciclista finisce al San Martino. Neirone, ferite 4 persone

Grave incidente in viale Kasman a Chiavari alle 20.40. In una “collisione” tra una bici ed un’auto ad avere la peggio è stato un pensionato che viaggiava sulla due ruote, giudicato in un primo tempo in codice rosso per avere riportato un trauma cranico. Con il medico del 118, sono arrivati i militi della Croce Verde Chiavarese che hanno accompagnato il ciclista, in codice giallo, al pronto intervento del policlinico San Martino. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiavari per ricostruire in base ai rilievi, testimonianze e i video delle telecamere, sia la dinamica dell’incidente sia per accertare le responsabilità.

E alle 21.07 in località Acqua di Ognio nel territorio comunale di Neirone, in alta Fontanabuona, in un incidente d’auto sono rimaste coinvolte quattro persone di età al momento imprecisata. Incidente che fortunatamente si è rilevato meno grave di quanto apparso inizialmente. Col medico del 118 dono intervenute la Croce Verde di Lumarzo, la Croce Rossa di Gattorna e quella di Cicagna. Due persone sono state accompagnate al pronto soccorso di Lavagna ed una al pronto soccorso del policlinico San Martino. La quarta avrebbe rifiutato il ricovero. Presenti carabinieri della Compagnia Chiavari per verbalizzare quanto accaduto circa dinamica e responsabilità. L’incidente è avvenuto lungo la statale 225 della Fontanabuona, una delle strade più pericolose del Levante; un problema che dovrà essere esaminato e per cui si dovranno trovare soluzioni prima della futuribile apertura della bretella tra la A-12 e località Garbarini a Tribogna. Il previsto aumento del traffico convogliato nella vallata potrebbe avere gravi conseguenze.

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