De Rossi prima di Genoa – Frosinone: “Dobbiamo muovere la classifica, un pizzico di pressione serve”

Genova. Zero punti dopo tre partite comunque difficili, Daniele De Rossi in conferenza stampa parla di una giusta pressione in vista del match contro il Frosinone: “Penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a zero punti al di là del calendario che abbiamo avuto. Non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica. Un pizzico di pressione serve, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme, una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica e lo vogliamo fare davanti ai nostri tifosi e sappiamo che abbiamo una partita difficile checché se ne dica. Dire da oggi inizia il nostro campionato è come dire da oggi vinceremo facile, invece sappiamo che affronteremo una squadra che sa giocare il calcio che gioca. Gioca che si riconosce, che sono tanti anni, tanti mesi che fa degli ottimi risultati e ha continuato a farli anche in Serie A, quindi massimo rispetto per il Frosinone”.

A chi dice che al Genoa manca qualità e che occorre attendere El Shaarawy e Traoré De Rossi risponde: “Secondo me sbagliato, è anche ingeneroso. Abbiamo tanti giocatori che sono gli stessi dell’anno scorso. Premesso che El Shaarawy è un giocatore che sarà tanto importante per noi, ci farà fare tanti punti, secondo me. Traoré idem se tornerà in un a un livello accettabile per lui e per noi. Credo che l’anno scorso avessimo un po’ più di facilità ad arrivare al tiro, ad arrivare al gol, proprio come giocatori, come caratteristiche individuali. Abbiamo levato un pochino di gol, un pochino di tiri in porta, un pochino di ultimi passaggi ed è quello che dobbiamo ritrovare magari attraverso altre trame, attraverso altre individualità rispetto a quelle che c’eravamo magari sognati o immaginati ad aprile, a maggio, quando abbiamo buttato giù, diciamo, un bozzetto di quello che doveva essere la squadra di quest’anno. Non necessariamente siamo peggiorati. Non penso che questa sia una squadra debole, penso che alla lunga uscirà fuori e faremo anche magari più punti dell’anno scorso. Dobbiamo solo capire che dobbiamo arrivare in area per fare gol e dobbiamo arrivarci nella maniera più congeniale. Sta a me capire qual è la maniera migliore per mettere questi giocatori che ho adesso in condizione di andare al tiro. Insomma, se si cercavano giocatori con grande uno contro uno e non ci sono, si arriverà in un’altra maniera, perché anche l’altranno non è che avessimo Robben e Ribery sulle fasce, insomma”.

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