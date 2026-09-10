Eccellenza, respinto il ricorso del Baiardo. Il Savona: “Conferma della legittimità dell’operato e della fondatezza delle nostre tesi”

Savona. Oggi è stato respinto anche il secondo ricorso dell’Angelo Baiardo. Dopo il Tribunale Federale Territoriale, anche la Corte Federale d’Appello ha confermato la correttezza del ripescaggio del Savona in Eccellenza disposto dal Comitato Regionale Liguria. Il Baiardo contestava l’ammissione dei biancoblù, sostenendo che la fusione con il Legino avesse fatto decadere il diritto al ripescaggio. Una tesi nuovamente respinta dalla giustizia sportiva, nonostante il club genovese fosse più indietro in graduatoria. Si attendono ora le motivazioni della sentenza. Nel procedimento era intervenuta anche la Praese, favorevole a un’Eccellenza a 18 squadre.

Una decisione che, a questo punto, consolida definitivamente la posizione sostenuta dal Savona nei mesi scorsi. E proprio il club biancoblù ha affidato a un comunicato le proprie considerazioni sulla sentenza.

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